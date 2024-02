Zone 30 residenziali Sì a Riglione e Oratoio | “ma impensabile su tutto il territorio”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pisa, 5 febbraio 2024 – Nuove "30" ae a. La Giunta comunale ha dato mandato alla Pisamo di attivare le procedure per l’installazione della segnaletica verticale. "Sono convinto che intervenire con “zona 30” in tutta la città o addirittura sull’interocomunale sia una proposta non realizzabile, ideologica - spiega il sindaco Michele Conti - Si può, invece, procedere con interventi puntali nei vari quartieri, confrontandoci con i cittadini, senza estendere il provvedimento in maniera indistinta. "30" le abbiamo già istituite in corrispondenza di scuole e strade di quartieri molto frequentati da pedoni così come nelle Ztl del centro storico, alle Piagge, a Marina. Adesso le abbiamo individuate anche ae a ...