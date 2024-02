Ziliani distrugge Irrati | “Dopo Cuadrado-Perisic | altra perla in Inter-Juve”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 febbraio 2024)critica l’operato del VARin, ricordando l’episodio: “Doveva essere rigore su Thuram, ma non ha richiamato Maresca”.ntus 1-0, il giornalista Paoloha criticato con ironia la direzione di gara del VAR, considerato uno dei migliori in Italia. In particolare,ha ricordato due episodi controversi che hanno visto protagonista il “varista”. : Ricapitolando: al VAR dintus c’erache è considerato – ce lo raccontano a reti unificate da anni – il miglior “varista” non solo d’Italia ma del mondo. Alla sua designazione avevo ...