Zielinski ha scelto l’Inter | ma l’annuncio non ci sarà a breve

Secondo Alfredo Pedullà Piotr Zielinski avrebbe già scelto l'Inter, tuttavia l'annuncio non avverrà in tempi brevi. Il nome di Piotr Zielinski è sempre più accostato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

" Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona nel suo editoriale ...

"Io leggo che qualcuno ha pensato a una ripicca nei confronti di Zielinski: assolutamente no. L'ho già detto: è una splendida persona, è un bravissimo ragazzo e un giocatore di livello. Però le scelte ...

Piotr Zielinski ha scelto l’Inter, una situazione a parametro zero chiara da novembre, esattamente come per Taremi l’Inter era entrata in azione dallo scorso ottobre (sempre per la prossima stagione, ...