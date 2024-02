Zielinski è in punizione perché se ne andrà Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è inse ne. Lo scrive (anche) ladello Sport nell’analisi della partita di ieri. Kvaratskhelia leader vincente ritrovato, Ngonge acquisto che sembra già in buona sintonia almeno con la porta (anche se la Lega trasforma poi la sua rete in autogol di Dawidowicz), Mazzocchi importante nelle due segnature, pur se sovrastato in quella dell’Hellas. Lindstrom da misteriosa riserva a delizioso assist-man. Mazzarri ha cambiato in corsa quando ha capito che il Napoli traeva vantaggio soltanto dalle invenzioni, spesso a uso personale, di Kvaratskhelia. Il tecnico all’inizio riprova con il sistema spallettiano: ritorna al 43-3, non ha, inse ne, però rivede almeno un ...