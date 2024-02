Zielinski | De Laurentiis ha offerto un anno a 5 milioni con una clausola rescissoria da 20 milioni CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024)sarà un giocatore dell’Inter molto presto secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Il polacco non ha rinnovato con il Napoli e Delo ha escluso dalla lista Champions. Due indicazioni piuttosto chiare sul futuro del centrocampista.si unirà all’Inter dal primo luglio 2024. Deha provato a convincere il suo calciatore ma Piotr ha deciso di continuare altrove la sua carriera. Non è una questione di soldi, visto che all’Inter guadagnerà meno di quanto haDe. L’Inter però gli hatotale libertà nella gestione dei diritti d’immagine. Tra meno di 48 ore la firma dicon l’Inter Altro colpo a parametro zero per l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. Questa volta ...