Zazzaroni | «Calhanoglu uno spettacolo! Sta completando evoluzione»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ivan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, parla a proposito della vittoria dell’Inter sulla Juventus. Il giornalista elogia la performance diche stala sua ‘– Questo l’editoriale di: «Cinquantasette punti su 66, 64 gol stagionali, sempre a segno in campionato da metà agosto a inizio febbraio e c’è ancora qualcuno che pensa che l’Inter sia avvicinabile, ovviamente in assenza di epidemie di aviaria o di mucca pazza ad Appiano Gentile. La squadra di Inzaghi ha più qualità, più soluzioni, possiede più chiavi interpretative, più stabilità e esperienza. È la più forte: lo ripeto da mesi, e ci sono interisti che si offendono ritenendola una provocazione o il tentativo di sminuire la possibile impresa. Presentata come ...

Zazzaroni a Pressing: 'Calhanoglu-Locatelli, il confronto é agghiacciante. Allegri voleva evitare...' ...Zazzaroni preferisce Calhanoglu come migliore in campo in Inter-Juventus. Il direttore del Corriere dello Sport, in collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, trova un divario più alto dei quattro ...Ivan Zazzaroni vede più dei quattro punti di distacco in classifica fra Inter e Juventus, poi elogia Hakan Calhanoglu.