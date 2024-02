Wwf | lo spreco alimentare in Italia vale 15 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Loin15di euro all'anno, circa un punto di Pil (senza considerare i costi ecologici): nelle case deglini si buttano nella pattumiera alimentari per circa 6di euro ogni anno, a cui vanno aggiunti 9euro dellodi filiera. Eppure nel nostro paese cresce il numero di persone che faticano a nutrirsi regolarmente, e oltre il 9,4% della popolazione versa in condizione di povertà. Lo scrive il Wwf in un comunicato in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione dello. Per il Wwf, ognino getta nella spazzatura 300 euro di cibo ogni anno. In questo cibo sono presenti 140 ...