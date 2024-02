WWE | Oba Femi piega Dragon Lee | spettacolo a Vengeance Day per il North American Title

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Obanon molla ela resistenza, estrema, dell’ex campioneLee in quel di NXTDay, rimanendoChampion non senza qualche difficoltà. Il luchador vende cara la pelle contro il dominante campione, che però sul finale si aggiudica la contesa con una Powerbomb disarmante. Un match davvero spettacolare per il pubblico presente,ormai certezza per Lee ma anche per lo stesso Oba, che sta stupendo tutti dopo aver vinto il Breakout Tournament ed il titolo in pochissime settimane. Obais just overpowering #Day pic.twitter.com/mpszBMmeXf— WWE (@WWE) February 5, 2024

