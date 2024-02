WWE NXT Vengeance Day 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Buonasera a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che è tornata con un nuovo Premium Live Event,Day. Lo show si è tenuto dalla F&M Arena di Clarksville, Tennessee. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito con la nostra analisi. I i TAG TEAM MATCH The Wolf Dogs vs Carmelo Hayes & Trick Williams in the Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals (14:27) L’opener del Premium Live Event, la finale del Dusty Rhodes Tag Team Classic, a contendersi il torneo nel suo atto finale il team di Baron Corbin & Bron Breakker e il team di Carmelo Hayes & Trick Williams. Direi che c’era tanta attesa da parte mia per questo incontro vedendo i due team impegnati. Una bella contesa nella quale entrambi i team hanno combattuto alla pari, un ...