WWE | Carmelo Hayes getta la maschera | doppia beffa per Trick Williams e probabile infortunio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quella di stanotte era la serata della carriera, almeno fino a questo momento, per, chiamato a combattere due match nella stessa sera nel corso del PLE NXT: Vengeance Day. Un primo match in coppia conper la finale del Dusty Rhodes Tag Team Classic contro Baron Corbin e Bron Breakker, poi nel main event il match per il titolo di NXT contro Ilja Dragunov. La serata perfetta nei sogni disi è trasformata nel peggiore degli incubi. Inizio in salita La finale del Dusty Rhodes Classic ha aperto l’evento in modo da concedere più riposo possibile atra i suoi due match. È stato un incontro durissimo e spettacolare che ha visto trionfare Corbin e Breakker in un finale molto confuso in cuiha incassato una spear ...

