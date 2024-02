WWE | Annunciato lo speciale NXT Vengeance Day

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per il terzo anno consecutivo, l’azienda utilizzerà il nome Roadblock per unache avrà luogo su USA Network. L’ultima fermata sulla strada per Stand & Deliver includerà vari incontri che definiranno il futuro del brand in direzione Los Angeles. L’ultima edizione di questosi è svolta il 2 marzo 2023. WWE NXT Roadblock si svolgerà martedì 5 marzo dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Si prevede che l’azienda annuncerà i primi incontri e segmenti nelle prossime settimane.