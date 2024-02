WTA Abu Dhabi 2024 | Raducanu torna alla vittoria | ok Haddad Maia e Kasatkina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si sono svolti alcuni dei primi turni del WTA 500 di Abu(Emirati Arabi Uniti). Un torneo che presenta diverse stelle in tabellone e che ha già visto oggi dei match interessanti. Ha confermato di essere sulla via della ripresa Emma. La campionessa dello US Open 2021, che si è operata durante l’anno scorso per mettere a posto tutti i suoi problemi fisici, aveva già fatto vedere qualcosa di interessante ad Auckland perdendo un match tirato contro Svitolina, mentre era stata eliminata al secondo turno degli Australian Open soprattutto per le sue condizioni di salute (problemi intestinali). Piuttosto convincente il 6-4 6-1 ai danni di Marie Bouzkova, rimontando da 2-4 nel primo set. La britannica affronterà Jabeur al secondo turno in uno dei match più interessanti. Eliminazione prematura invece per quanto riguarda la francese Caroline ...