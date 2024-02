World Nutella Day | al via le celebrazioni per il 60° compleanno dell’iconico marchio globale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Oggi, lunedì 5 febbraio 2024, mentre gli appassionati e i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare il ‘Day’,segna un altro importante traguardo, dando il via ai festeggiamenti per il suo 60°. Da sessant?anni, infatti, milioni di persone in tutto il mondo iniziano la loro giornata con tutta la positività, il gusto e il divertimento di. Dalle sue origini, nel 1964, ad Alba, città del Piemonte,si è evoluta diventando uniconico e amato, festeggiato ogni anno in occasione delDay, una ricorrenza nata spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata ...