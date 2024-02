Whittaker | «Ecco perché non ho accettato la chiamata della Lazio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Morgan, attaccante del Plymouth Argyle, ha parlato a BBC Radio Devon dell’offertanel mercato di gennaio Morgan, attaccante del Plymouth Argyle, ha parlato a BBC Radio Devon dell’offertanel mercato di gennaio.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Penso che la mia testa non sarebbe mai cambiatasono felice qui. Per me non c’era dubbio che sarei restato qui a giocare. Quello che ho imparato nel calcio è che la felicità è tutto e finalmente l’ho ottenuta, quindi non voglio ancora rinunciarvi. In questi casi devi solo stare a guardare e pensare che questi club sono interessati a te, devi usare quest’idea per andare avanti e continuare a giocare con fiducia, senza lasciarti stressare. Ovviamente ...