What If ? 3 riporterà indietro gli Eternals per distruggere l' MCU

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Stando a una recente indiscrezione gli Eterni saranno protagonisti di un particolare episodio della terza stagione diIf..? in cui l'Emergenza non è mai stata fermata. Sin dal loro debutto in live action nel film del 2021 in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino degli Eterni all'interno del Marvel Cinematic Universe. Gli Studios non hanno ancora proseguito il cliffhanger del film, ma i noti personaggi dei fumetti stanno presto per tornare....in forma animata! A quanto pare, infatti, gli Eterni saranno protagonisti di un episodio della terza stagione della serieIf..? L'indiscrezione arriva dallo scooper CanWeGetToast secondo cui la premessa dell'episodio sarà la seguente: "Cosa sarebbe successo se gli Eterni non avessero fermato l'Emergenza?". Al momento non c'è ancora una data di uscita …