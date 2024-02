Wanda Nara | durante la prima notte con Icardi accadde l’imprevedibile | “Distrutto totalmente”

Wanda Nara ha scioccato tutti i suoi follower postando una FOTO grafia in cui indossa un costume illegale : tutto fuori in FOTO . Wanda Nara è una ... (sportnews.eu)

La show-girl ha postato sui social uno dei momenti della clip girata in Brasile per il suo secondo singolo (golssip)

Mauro Icardi è e resta uno dei migliori attaccanti centrali, dei migliori 9 in circolazione. In questa stagione in Turchia al Galatasaray ha all`attivo già 18.Fondoschiena il bella mostra e sensualità alle stelle, nel video pubblicato sui social Wanda Nara fa impazzire i fan, è pazzesca ...Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per aver condiviso nelle scorse sul suo account Instagram il video della sua nuova canzone ' O bicho vai pegar ', dal ritmo travolgente edisponibile su tutte l ...