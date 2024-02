VXL | un blogger nerazzurro punzecchia gli avversari | 'Dove sono i rosso-bianconeri'

Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche... (calciomercato)

Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il ...Mentre ci avviciniamo sempre di più al derby d`Italia, crocevia importante per la stagione di Juventus e Inter ma anche e soprattutto per la lotta scudetto, il.Blog Calciomercato.com: Carissimi blogger, abbiamo atteso oltre la metà del mese sperando in buone nuove da comunicarvi in merito al rinnovo del bando VxL 2024 ...