VOTI&STATS – Torino | per il mal di gol serve Pellegri?

(Di lunedì 5 febbraio 2024), contro la Salernitana non sono arrivati i gol: la soluzione in avanti potrebbe essere? I voti dell’attaccante granata Per quanto ilsi sia trovato davanti una squadra dalle fortissime motivazioni, non si può certo dire che lo 0-0 contro l’ultima in classifica abbia soddisfatto il popolo granata (di casa). La Salernitana davanti non si è praticamente vista (solo 3 le conclusioni nei 90 e passa minuti), ma Sanabria e compagni non sono riusciti a pungere. Gli è mancato pochissimo, se si considera lo 0,99 registrato dall’Expected Goals, ma tanto è bastato per non vincere e non fare un salto in avanti nella corsa per l’Europa. Anche se Urbano Cairo ha gettato acqua sul principio d’incendio alimentato da dichiarazioni polemiche di Juric verso certi mugugni, che il patron ha smorzato: «Non parlerei di occasione ...