VOTI&STATS – Inter Juve | le colpe di Allegri | puntare al pareggio | non cambiare modulo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024), le statistiche e le pagelle die Gatti dopo la sconfitta dei bianconeri nella gara di San Siro L’ha vinto il Derby d’Italiapretando due gare diverse: all’attacco nel primo tempo; in ripartenza nella ripresa, come attesta il baricentro basso (50,3 metri) a fronte di quello calcolato medio dellantus (53,3). Che ha calciato nello specchio solo una volta, ha prodotto molto meno, ha avuto in Szczesny l’uomo che l’ha salvata da un passivo più pesante. Gli Expected Goals danno una perfetta rappresentazione dell’esito della gara: 1,90-0.69. Come dire: sono più andati vicini al 2-0 i nerazzurri di quanto abbiano fatto i bianconeri per pareggiare. In questa differenza indiscutibile, qual è il giudizio su? Andiamo a vederlo sui ...