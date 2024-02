Volley serie A2

(Di lunedì 5 febbraio 2024) S. Bernardo Cuneo 3 Kemas Lamipel S. Croce 2 Puliservice Cuneo: Codarin 14, Gottardo, Sottile 3, Colangelo, Giordano, Bristot, Giacomini, Botto 12, Jensen 23, Andreopoulos 13, Staforini, Coppa, Cioffi, Volpato 13. All. Battocchio. Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Allik 23, Mati 14, Lawrence 15, Colli 11, Cargioli 12, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Russo, Giannini, Loreti (L), Petratti, Gatto. All. Bulleri. Arbitri: Scotti, Venturi. Note: Parziali: 20-25, 25-17, 25-23, 18-25, 9-15. Battute sbagliate Cuneo: 15; Aces: 6, Muri: 11. Battute sbagliate Santa Croce: 12; Aces: 1; Muri: 10. KEMAS LAMIPEL strappa un gran punto a Cuneo. I Lupi partono subito a mille all’ora. Cargioli e Mati a muro mettono le cose in chiaro, Lawrence è "on fire" e va subito a segno da prima e seconda linea. I biancorossi volano sul 17-22. Colli guadagna il set-point, un errore in battuta di ...

