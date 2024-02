Volley Bergamo 1991 | altro flop | Roma vince 3-1 a Treviglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024). Unpasso falso, un’altra delusione che ora complica anche i piani. Ilperde controin casa: al PalaFacchetti le capitoline non lasciano nemmeno un punto alle ragazze di coach Bigarelli, che ora si vedono anche sorpassate da Casalmaggiore e alle spalle, oltre a Trentino ultima, hanno solo Cuneo.1-3, la partita Le ragazze didominano il primo set, partendo con un vantaggio che non è mai stato annullato dalla squadra bergamasca. Le ragazze di Bigarelli si sono dimostrate meno incisive sia nelle battute che nelle ricezioni, subendo nella fase iniziale la reattività delle giallorosse che hanno chiuso il primo set 20-25 in scioltezza, nonostante la risalita ...

