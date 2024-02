Vodafone batte stime | in terzo trimestre ricavi servizi +4 | 7%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il gruppochiude ilndo ledegli analisti. Iorganici daisono cresciuti del 4,7% a 9.383 milioni di euro. Il gruppo, si legge in una nota, prevede ancora un Ebitda rettificato dopo i leasing pari a 13,3 miliardi di euro e un flusso di cassa di 3,3 miliardi di euro. "Le nostre operazioni nel Regno Unito e in Spagna stanno procedendo bene e siamo in trattative attive in Italia" ha confermato l'ad Margherita Della Valle.