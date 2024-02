Vittorio Sgarbi scrive a Giorgia Meloni | «Io me ne vado | ma controlli se ci sono altri conflitti di interessi nel governo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «La delibera è chiara: non posso fare la vita che ho fatto per cinquant’anni, non posso essere me stesso ed essere sottosegretario». Dopo le dimissioni (annunciate ma non ancora formalizzate),si rivolge direttamente alla premier. In una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, il critico d’arte definisce la delibera dell’Antitrust «tanto politicamente corretta, quanto giuridicamente scorretta». Mava oltre e annuncia, quasi a volersi prendere una rivincita, che chiederà all’Agcm di estendere le proprie indagini adesponenti dell’esecutivo. «Se il, per mano di un suo ministro ha promosso una indagine sul conflitto diall’interno del, è giusto che io chieda ...