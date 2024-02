Vittoria di Savoia | la nipote di Vittorio Emanuele è la vera “regina” della casata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La notizia è stata diffusa all’alba del 3 febbraio: «Alle 7.05 Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli circondato dalla sua famiglia si è serenamente spento a Ginevra». GUARDA LE FOTOdi: le foto più belle-modiUn annuncio che, se le cose fossero andate altrimenti – vale a dire, se in Italia non fosse stata instaurata la Repubblica – avrebbe avuto un peso decisamente diverso. Perché il defunto, con la monarchia ancora in vigore, sarebbe stato niente di meno che il re d’Italia....