Visto dagli altri Gli innesti del mercato hanno fatto la differenza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "I rinvigoriti spezzini di D’Angelo potrebbero avere, invece, finalmente svoltato". Questa asserzione di Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, con riferimento al paragone con un Catanzaro messo in imbarazzo al "Picco", riassume magari tutta la visione del match che ha avuto in generale la stampa nazionale. Restando per ora alla "rosea" vi si legge altresì: "I nuovistanno, tuttavia, facendo la. La sfida di centrocampo Nagy-Esposito vs Verna-Pompetti, intanto, la vincono i primi, sebbene assolutamente non rodatil’esordio del primo. Al di là del possesso palla, per l’intero incontro appannaggio ospite, sono i liguri a collezionare il maggior numero di occasioni". Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport-Stadio riferisce di "un pareggio che va meglio al Catanzaro", di "uno Spezia più squadra rispetto ...