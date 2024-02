Vision Pro smontato da iFixit Com' è composto il sistema EyeSight

Microsoft svela la visione per il futuro di Xbox : evento la prossima settimana Dopo un periodo turbolento per la di visione gaming di Microsoft , con ... (windows8.myblog)

A ridosso del lancio, YouTube aveva detto no ad Apple Vision Pro. Tuttavia, la piattaforma di streaming video targata Google ha evidentemente cambiato idea e con una giravolta ha annunciato ...In un video un uomo indossa il Vision Pro mentre guida una Tesla; il filmato termina con i veicoli della polizia con le luci accese dietro la sua auto. Un altro utente lo ha indossato in metropolitana ...Un uomo è stato arrestato per aver usato il Vision Pro di Apple per la realtà aumentata mentre guidava una Tesla in autostrada. Una follia.