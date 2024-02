Virtus Imola | peccato Impresa solo sfiorata Rimpianto Magagnoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) RUVO DI PUGLIA 8985 RUVO DI PUGLIA: Eliantonio 6, Deri 3, Jackson 20, Leggio 24, Toniato 16, Traini 14, Ghersetti 4, Contento , Galmarini 2, Granieri. All. Campanella.: Chiappelli 7, Masciarelli 9, Aglio 12, Barattini 11,17, Morina 3, Ohehen 8, Alberti 3, Morara 13, Valentini 2. All. Zappi. Arbitri: Cattani e Marianetti. Note: parziali 30-21; 52-39; 77-61. Tiri da due: Ruvo di Puglia 19/38;24/38. Tiri da tre: 10/27; 9/25. Tiri liberi: 21/28; 10/10. Rimbalzi: 37; 27. La squadra di coach Zappi ci ha provato mettendo in campo le proprie armi, ma non c’è stato niente da fare, anche se alla fine ilè veramente grosso sul tiro di. A Ruvo di Puglia è arrivato ...