Violenza su donne | Malpezzi | ' Meloni si esprima su consenso da inserire in Direttiva Ue'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “'Senzaè stupro': stralciare dallaUe sullacontro lequesto principio è un gravissimo errore ed un passo indietro inaccettabile. Il silenzio della premiersta diventando assordante: si schieri senza esitazione per dare concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul. È preoccupante, infatti, che dopo gli sforzi legislativi compiuti in questi dieci anni per cercare e ottenere determinati risultati oggi si metta tutto in discussione tutto. Dalla prima premier donna ci saremmo aspettate ben altro”. Lo dice la senatrice del Pd Simona. “Il motivo del contendere -aggiunge- ruota in particolare intorno all'articolo 5 che, seguendo il principio della Convenzione di Istanbul, nell'individuazione del reato mette al centro ildato o meno dalla donna all'atto sessuale. L'approvazione porterebbe a un grande passo avanti nella definizione del reato di molestie sessuali sul lavoro e di stupro che, nella legislazione di molti Paesi, viene riconosciuto nei casi in cui avvenga con minaccia, costrizione o. Perché la premier non prende posizione? Lo dico chiaramente: per noi è inaccettabile eliminare l'articolo che definisce, e quindi sanziona, il reato di stupro come rapporto sessuale in assenza delesplicito della donna. Vogliamo sapere quale è la posizione della premier: sulla difesa dei diritti dellenon possono esserci ambiguità”.