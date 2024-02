Violenza di gruppo su una 13enne | la decisione del gip per i minorenni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei 4 maggiorenni fermati dai carabinieri di Catania, per lo stupro didella tredicenne di Catania. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all'identificazione del branco che avrebbe partecipato alle violenze. Sempre oggi sono stati sentiti anche i tre. Anche se uno degli arrestati ha compiuto da poco 18 anni. Ora il gip per idi Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di ...