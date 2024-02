Violenza choc a scuola | studente accoltella alla schiena la prof

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella mattinata di una giornata che si annunciava come tutte le altre presso l’Istitutoessionale Enaip di Varese, un fatto di cronaca ha sconvolto l’intera comunità scolastica, proiettando un’ombra di paura e incredulità tra studenti e docenti. Un ragazzo di soli 17 anni,dell’istituto, ha compiuto un gesto di inaudita, aggredendo una sua insegnante con un coltello a serramanico. L’episodio si è consumato nell’atrio della, un luogo simbolo dell’aggregazionesca, proprio mentre si svolgevano le consuete attività mattutine. Senza alcun apparente preavviso, il giovane ha estratto l’arma e ha inferto tre colpidella docente, una donna di 57 anni, che si apprestava a dare inizio a una nuova giornata di ...

Scene sconcertanti al Dino Manuzzi di Cesena. Dopo il fischio finale dell'arbitro è scoppiata una rissa in campo al termine del match tra i ... (liberoquotidiano)

Tredici anni dopo la morte di Martina Rossi e un anno dopo la condanna definitiva inflitta a Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni per la tentata ... (ilfattoquotidiano)

Una cosa è certa, Massimiliano Varrese ha qualcosa contro Vittorio Menozzi e non ci sono dubbi né per i concorrenti dello spiato appartamento di ... (tuttivip)

Lo studente ha colpito l'insegnante all'ingresso della scuola, sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine. La 57enne è stata portata in ospedale ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...«è sotto choc. Solo ora ha compreso la gravità di quel gesto». La testimonianza Il racconto della ragazzina di 13 anni che ha denunciato lo stupro subito sotto agli occhi del fidanzato si svolge nei ...