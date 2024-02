Vinci Casa lunedì 05 febbraio 2024 | ecco i numeri vincenti

(Di lunedì 5 febbraio 2024)05. L’estrazione di oggi per il concorso “” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro.estratti oggi: 08 – 13 – 28 – 29 – 32 Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Nei concorsi Win for Life VinciCasa dello scorso fine settimana sedici giocatori si sono fermati a un passo dal ‘5’ ma nessuno di loro ha ottenuto la prima moneta che vale l’acquisto di un immobile.Estrazione del venerdì con il Vincicasa, il concorso che mette in palio ogni giorno un premio del valore di 500mila euro. Il vincitore non dovrà fare altro che presentarsi con la ricevuta vincente ...Sono diciassette i giocatori ad aver sfiorato la prima moneta nel concorso Win for Life VinciCasa numero 32 di giovedì 1° febbraio. A loro va un premio di 93,23 euro su un montepremi di 38,655,5 euro.