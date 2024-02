Villa Arconati di Bollate a Freedom su Italia 1

Una tragedia è avvenuta oggi pomeriggio in centro a Milano, in via Crocefisso, dove è stata trovata Morta Fiorenza Rancilio , 73 anni, stimata ... (ilnotiziario)

Il mondo della cultura bollatese e milanese è in lutto per la morte di Dario Zigiotto . La notizia si è diffusa questa mattina. Dario si è spento dopo ... (ilnotiziario)

Mondo della musica e dello spettacolo a lutto. E’ scomparso martedì sera all’età di 69 anni Dario Zigiotto, dopo una lunga malattia. Manager, ufficio stampa, organizzatore di grandi eventi, è stato co ...Ha lavorato per artisti noti così come per festival di periferia, dietro i suoi baffi bianchi aveva un sorriso per tutti ...organizzatore e addetto alle pubbliche relazioni noto per essere stato tra i co-fondatori del Festival di Villa Arconati scomparso lo scorso martedì, 30 gennaio. Si terranno domani, venerdì 2 febbraio ...