VIDEO | Un criptico videoclip preannuncia un nuovo arrivo ad NXT…

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ieri notte è andato in scena NXT Vengeance Day con diversi match in card e colpi di scena che non sono mancati. Nel corso della serata è stato trasmesso anche unclip che predice l’di un misterio soggetto. Al momento non si hanno molte informazioni, ma tra i fan c’è già chi pensa ad un grande nome proveniente dal Giappone. Kazuchika Okada? Ieri notte durante NXT Vengeance Day è andato in onda unclip chel’di una nuova Superstar. Nelcompare solamente una frase, con rumore di passi nel sottofondo, che recita: “L’uomo ha tre volti. Uno che viene visto dal mondo…uno che viene visto dalla sua famiglia…e poi quello vero che nessuno vede e che riflette il lato oscuro che egli possiede”. ...