VIDEO – Inter-Juventus 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024), posticipoventitreesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. CORTO MUSO RESO –1-0 nel posticipoventitreesima giornata diA. L’usa le armi classiche di Massimiliano Allegri per stenderlo e andare a +4 con unada recuperare. Il derby d’Italia fra prima e seconda comincia fortissimo, con cross di Marcus Thuram per Henrikh Mkhitaryan anticipato da un grandevento di Federico Gatti. C’è una sola squadra in campo, al 25? spettacolare ...