VIDEO – Curva Nord in azione per Inter-Juventus | «Pietrificati e umiliati»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Grande festa prima, durante e dopo, sfida scudetto vinta per 1-0 dai nerazzurri. Laha pubblicato uncon le migliori immagini della serata, coreografia compresa. SERATA DI FESTA – “da lei…da noi!”, con queste parole laha voluto presentare ildella bellissima serata di festa di: a partire dalla bellissima coreografia, proseguendo con le immagini di festa da parte della frangia più calda del tifo nerazzurro. Unda godersi tutto d’un fiato. Questo ilpubblicato. Fonte: YouTube – Canale CN69...

11 gennaio 2015 , l’esutanza di Francesco Totti sotto la curva Sud in Roma-Lazio L’11 gennaio del 2015 , il Derby tra Roma e Lazio finì 2 a 2. I ... (glieroidelcalcio)

Ezio Capuano è un grande protagonista dentro e fuori dal campo: l’allenatore del Taranto è salito alla ribalta per un’esultanza scatenata nel match ... (calcioweb.eu)

VIDEO Curva Video su : VIDEO Curva

ANDRIA - Avrebbero usato fumogeni per dare vita a una coreografia per sostenere la propria squadra ma, approfittando del fumo intenso, avrebbero fatto esplodere dagli spalti della curva nord dello ...Scena esilarante al Maradona durante partita del Napoli contro il Verona. L'ingegno dei tifosi per recuperare il telefono ...