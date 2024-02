Victoria De Angelis testimonial per Emporio Armani Underwear

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 - Unaperfetta. Bel colpo d’immagine per l’dicon la nuova campagna fotografata da un grande fotografo internazionale come Giampaolo Sgura, che cattura lo spirito libero e aperto del marchio. Protagonista degli scatti, in un bianco e nero che esalta l’unicità del soggetto, èDe, bassista dei Måneskin. Vic, come tutti la chiamano sopra e sotto il palcoscenico dove sfoggia sempre mise audaci e modernissime, è nata nel 2000 e ha 4,3 milioni di follower. Con la sua magnetica presenza scenica,conferisce una dimensione energica alle immagini di Sgura percon un messaggio di forza ma anche di una certa tenerezza.