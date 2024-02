Vico Equense | mostra fucile da caccia e parte colpo | un ferito

La partenza per la Stabiaequa 10 miglia per la prima volta da Vico Equense anziché da Castellammare di Stabia. Saranno 700 i corridori provenienti ... (2anews)

Una scheggia di un proiettile gli si è conficcata nella gamba sinistra. Ferito un 27enne incensurato. Paura a Vico Equense dove nella tarda serata di ieri un ragazzo è stato colpito dalla scheggia nel ...Parte per errore colpo di fucile, 27enne in prognosi riservata. È accaduto ieri sera a Vico Equense denunciato cacciatore 64enne. Ieri in tarda serata, un 27enne incensurato ...Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Alessandro D’Ambrosio e Francesca Sabatini vincono la corsa podistica Stabiaequa in versione Dieci Miglia ...