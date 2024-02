Viaggio in Liguria | non solo Sanremo | le mete da scoprire  in inverno

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Festival diaccende la città di musica e turisti appassionati che si riversano per le vie condividendo momenti indimenticabili. Ma è l’intera la regionea riservare, per il mese più corto dell’anno, più di una sorpresa. Proprio queste giornate festivaliere, infatti, diventano l’occasione per fetta per visitare una terra il mare è l’elemento caratterizzante. E dove è possibile sorprendersi alla scoperta di borghi tipici, meraviglie naturali meta di appassionati di bike e arrampicata, e tanto altro. APC, Associazione Produttori Camper e Caravan, consiglia 5 borghi liguri per un tour invernale in camper lontano dalla confusione. Bussana Vecchia Nei pressi di, verso il confine francese, Bussana Vecchia è un antico borgo rimasto abbandonato per un lungo periodo di tempo a causa di un tremendo terremoto ...