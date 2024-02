Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)DEL5 FEBBRAIO18:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E ALTEZZA PRENESTINA IN INTERNA CODE DA TIBURTINA A CASILINA E TRA PONTINA E AURELIA SULL’A91FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDONELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO CODE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, QUESTA SERA ALLE ORE 20:45 TUTTO PRONTO PER LA 23 PARTITA DI SERIE ACAGLIARI DALLE ORE 18:00 ATTIVA UNA DISCIPLINA DI ...