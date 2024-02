Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)DEL5 FEBBRAIO16:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PALIDORO Direzione CIVITAVECCHIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDONELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI È ATTIVO IL BLOCCO DEL TRAFFICO DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI NELL’AREA DELLA COSIDDETTA ZTL FASCIA VERDE DALLE 16:30 ALLE 19:00 INFINE, INIZIATI OGGI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA FERROVIAVITERBO. INTERVENTI ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO ...