Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)DEL5 FEBBRAIO09:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CON LA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA VIA TRIONFALE E ALTRE CODE DALLA NOMENTANA FINO L ALLACCIO CON LATERAMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO INCOLONNAMENTO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE PROSEGUENDO VERSO LA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA DALLA SALARIA FINO A CORSO FRANCIA IN ENTRATA CODE PER TRAFFCIO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE POI SEGNALATO UN INCIDENTE CHE CREA DISAGI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE ...