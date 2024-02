Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CON LA DIRAMAZIONESUD E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA VIA TRIONFALE E ALTRE CODE ALL’ALTEZZA CON L USCITA CON LATERAMO Sempre sul tratto urbano Incolonnamento dal raccordo fino alla tangenziale IN ENTRATA DAL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA MATTINA È ATTIVO NELLA CAPITALE IL BLOCCO DEL TRAFFICO DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI NELL AREA DELLA COSIDDETTA ztl FASCIA VERDE dalle 9:00 alle 12:30 PER POI PROSEGUIRE NEL POMERIGGIO DALLE 16:30 alle 19:00 PER IL TRAFFICO ...