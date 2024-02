Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)DEL5 FEBBRAIO07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA DAL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI POI SUL RACCORDO SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRE ANGELA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SPOSTIAMOCI SULLA VIA PONTINA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA TRA POMEZIA E IL RACCORDO INFINE INIZIATI OGGI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; SULLA FERROVIAVITERBO INTERVENTI ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO APPROFONDIMENTI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A ...