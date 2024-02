Via Piave | i chiarimenti dell’assessore all’Urbanistica di Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – L’assessoredel Comune di, Annalisa Muzio, chiarisce in merito alla vicenda di via. “E’ doveroso – dichiara – fare alcune precisazioni in merito al cantiere di via, in seguito agli articoli apparsi sulla stampa e all’interrogazione presentata dalla minoranza. Come prima cosa occorre chiarire che il permesso a costruire non è stato annullato, cosa poteva essere fatta semmai in autotutela durante la passata consiliatura, prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione, così come ribadito dal Tar. La stessa ordinanza di demolizione è stata annullata dal Tar. In secondo luogo, il permesso a costruire, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 e 4, del DPR 380/2001 è ancora valido, in quanto il fabbricato, al momento del sequestro, era definito ai ...