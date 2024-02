Via libera della commissione toponomastica per dedicare un luogo di Firenze a Ikeda

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - La, presieduta da Mirco Rufilli ha approvato la proposta perundial maestro Daisaku. “Già in occasionegiornata in cui lo abbiamo ricordato in Palazzo Vecchio lo scorso 20 gennaio sia il sindaco Dario Narche l’assessora Federica Giuliani avevano proposto diuncittà al filosofo buddista, Grande UfficialeRepubblica Italiana e Cittadino Onorario di. Daisaku– spiega il presidenteMirco Rufilli – è stato Presidente ...

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Via libera alla stangata per i suv. Parigi ha votato per triplicare i costi dei parcheggi per i visitatori che guidano le auto più ingombranti, accusate di aumentare l’inquinamento, occupare spazio ...L'atleta è stata trasportata via in elicottero e si teme la rottura di tibia e perone ...Sofia è attualmente in testa alla classifica di discesa libera, trofeo che ha già conquistato quattro volte in ...