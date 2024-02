Verso le elezioni amministrative Ancora pochi nomi dalle opposizioni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sonodei candidati alla carica di sindaco presentati ufficialmente nei vari comuni della provincia che l’8 e il 9 giugno prossimo correranno per il rinnovo delle cariche. Si vota in 14 comuni su 18. Partiamo dalla Bassa Romagna, dove allesi sottrarrà soltanto il comune di Bagnara, dove lesi sono tenute lo scorso anno con la vittoria di Mattia Galli. Iniziamo da Lugo dove l’unico nome noto, fino ad ora – e uno dei due ad appartenere a una rappresentante del genere femminile in provincia - è quello di Elena Zannoni, ex assessore nella giunta Cortesi e attualmente amministratrice di varie realtà, sostenuta al momento della coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle e lista Insieme per Lugo. Zannoni dovrà fronteggiare i candidati che si presume verranno ...

Al voto in provincia 14 Comuni su 18. In Bassa Romagna il centrosinistra ha presentato un candidato in 7 Comuni su 8, uno invece per il centrodestra. Nel Faentino situazione generale ancora in alto ma ...Elly Schlein non ha ancora sciolto la riserva sulla sua presenza come capolista in tutti i collegi alle prossime elezioni europee ...Con la segretaria a tirare la volata, infatti, la strada verso un ...Autismo Onlus propone, in via delle prossime elezioni regionali 2024, otto domande rivolte ai candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo ...