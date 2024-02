Venerdì al Mazza uno scontro diretto delicatissimo La squadra è ancora terzultima Ora va raggiunta la Recanatese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La terza sconfitta consecutiva per fortuna non produce effetti significativi sulla classifica. O quantomeno, le cose per la Spal potevano andare decisamente peggio. Tra le ultime nove della classe infatti solo il Sestri Levante fa bottino pieno. Ma non è tutto, perché tra le ultime sette della graduatoria perdono tutte le squadre ad eccezione di quella ligure che compie un vero e proprio colpaccio sul campo della Torres. I sardi – fino a ieri imbattuti davanti al proprio pubblico – si arrendono di fronte alla praticità e la determinazione del Sestri Levante che strappa l’intera posta grazie ad un rigore realizzato da Pane prima dell’intervallo. Come detto, tutte le altre pericolanti confermano le rispettive difficoltà.sera la Vis Pesaro ha alzato bandiera bianca in casa contro il Gubbio, nonostante la rete del vantaggio firmata in avvio da Karlsson. Gli ...