Velletri | il “pezzotto” e le PlayStation dentro al carcere per vedere le partite Blitz della penitenziaria

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Oltre a sostanze stupefacenti e telefoni cellulari,ilè arrivato un nuovo strumento, il “”, per la visione didi calcio e serie televisive. Durante un’ispezione nelle camere di sicurezza di, sono stati scoperti due di questi dispositivi dagli agentipolizia. A darne notizie è Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia: “Questa mattina, molto presto, è stata eseguita una perquisizione straordinaria presso ildi, alla quale partecipato più di 100 poliziotti penitenziari. Gli agenti hanno rinvenuto ben sei apparecchi telefonici con i vari carica batteria, due ...

Una brillante operazione della Polizia penitenziaria all’interno del carcere di Velletri ha permesso il sorprendente rinvenimento ed il successivo sequestro di sostanza stupefacente e telefoni: tra il ...Arriva lo strumento anti "Pezzotto". La Piracy Shield promette di oscurare il segnale dei siti illegali in 30 secondi ...Non solo droga e cellulari, nelle carceri è arrivato anche il "pezzotto" per vedere calcio e serie tv in cella. A trovare due dispositivi sono stati gli agenti della polizia penitenziaria durante una ...