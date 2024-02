Vaticano | monsignor Graziano Borgonovo sottosegretario per l' evangelizzazione nel mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Monza – Papa Francesco ha nominatodel dicastero per l', Sezione per le questioni fondamentali dell'nel, il reverendo, finora officiale del dicastero per la Dottrina della Fede. Monignorè nato il 12 febbraio 1960 a Monza ed è stato ordinato presbitero il 7 settembre 1991 per la Diocesi di Lugano (Svizzera). Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il dottorato in Teologia presso l'Université de Fribourg (germania). È stato professore all'Università della Svizzera Italiana a Lugano e rettore del Seminario Filosofico Teologico Internazionale Giovanni Paolo II a Roma. Attualmente insegna a Roma presso la ...