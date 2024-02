Varese | studente di 17 anni accoltella alla schiena un’insegnante | fermato La donna ricoverata in codice giallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo la doppia aggressione a due presidi in Puglia, a opera di alcuni genitori, unominorenne ha ferito con una coltellatadella sua scuola in Lombardia. L’episodio è accaduto alunedì 5 febbraio durante l’ingresso a scuola. Gli agenti sono intervenuti all’Istituto professionale Enaip verso le 8 del mattino. Secondo la prima ricostruzione, il 17enne hato l’insegnante alle spalle, nell’atrio della scuola, ferendolacon un coltello a serramanico portato da casa. La docente, di 57, è stata portata all’Ospedale diine non si trova in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono in attesa di ulteriore valutazione. Loè ...